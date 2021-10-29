"Татнефть" стала партнером "Газпром нефти" по проекту технологической долины в Петербурге

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. "Татнефть" присоединилась к проекту технологической долины "Энерготехнохаб Петербург", которая была организована "Газпром нефтью", сообщила компания.

"Приоритетными направлениями разработок станут технологии для повышения энергоэффективности оборудования и снижения карбонового следа, а также возобновляемые источники энергии", - уточняет "Газпром нефть".

Для тестирования нового оборудования будет использована сеть испытательных полигонов. Таким образом, это позволит партнерам технохаба создать новый отраслевой центр инжиниринга.

"За два года работы "Энерготехнохаб" объединил уже более 300 резидентов. На его площадке эффективно взаимодействуют конструкторские бюро, вузы, промышленные предприятия и стартапы, в том числе зарубежные. Сегодня партнером "Энерготехнохаба" стала компания "Татнефть". В "Энерготехнохабе", благодаря активному сотрудничеству резидентов и партнеров, уже создаются новые отечественные разработки для российской энергетики - от роботизированной буровой установки до диспергента для ликвидации разливов нефти в ледовых условиях", - сказал глава компании Александр Дюков.

"Два года назад мы вместе приняли решение и создали в Петербурге инновационную площадку, которая объединила академическую науку и промышленность. Сегодня здесь работают более 300 резидентов, в том числе две европейские компании. Треть участников - это петербургские компании, научные организации и вузы, промышленные предприятия. Они ведут разработку проектов от идеи до конечного продукта", - добавил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Проект "Энерготехнохаб Петербург" запущен в конце 2019 году для привлечения в город инженерных и научных подразделений крупных корпораций, а также для поддержки местных технологических компаний. В планах проекта до 2030 года - объединить в своей экосистеме до 600 высокотехнологичных компаний.