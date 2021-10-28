На Кубани запретили строительство домов на землях сельхозназначения в КФХ

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в четверг внесли корректировки в закон о регулировании земельных отношений в регионе, в соответствии с которыми на земельных участках сельхозназначения в крестьянских и фермерских хозяйствах (КФХ) запретили строительство и реконструкцию домов для сохранения плодородия.

"Наша задача - сформировать такую нормативную базу, при которой кубанские земли выполняли бы свое предназначение - кормили людей. Мы приняли решение о запрете строительства жилых домов на землях сельхозназначения на территории всех без исключения муниципальных образований края. Возможно, кому-то оно не понравится. Но оно принято, хочу это особо подчеркнуть, в интересах будущих поколений. Мы должны сохранить для них плодородную почву, а не территорию на карте", - сообщил председатель заксобрания края Юрий Бурлачко.

Федеральным законодательством решение вопроса о возможности строительства жилья на землях сельхозназначения отнесено к компетенции субъектов страны.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов России, из 5,6 млн человек населения региона в сельской местности проживают 2,5 млн человек.