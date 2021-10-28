Операторы обратились к московским властям с просьбой разрешить им работать в нерабочие дни

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Вымпелком" (бренд "Билайн") обратился вместе с другими операторами к московским властям с просьбой включить салоны связи в перечень исключений в связи с социальной значимостью и разрешить им работать в объявленные нерабочими дни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Вымпелком" является предприятием непрерывного действия и обратился вместе с другими операторами к московским властям с просьбой включить салоны связи в перечень исключений в связи с социальной значимостью", - отметили в компании.

Там добавили, что, вместе с тем, в целях улучшения эпидемиологической обстановки в городе компания дала поручение собственникам салонов, работающих по франшизе, закрыться. "Тогда как собственные салоны связи переведены в режим "выдачи заказов" в части продаж товаров дистанционным способом, если клиент выбирает такой способ обслуживания", - пояснили в "Вымпелкоме".

В Tele2 сообщили ТАСС, что в пандемию возрастает роль оператора как канала для передачи критически важной информации. "В период ограничений, перехода на удаленную работу и учебу нам важно обеспечить техническую поддержку абонентов, сохранить для них возможность подключения к сети и покупки оборудования", - отметили в компании. Там уточнили, что в рамках постановлений региональных властей Tele2 соблюдает установленные ограничения, включая закрытие точек в ТЦ, доступ по QR-кодам или ограничение числа посетителей. "В Москве и ряде регионов наши салоны работают только в формате пунктов выдачи заказов. Там, где салоны будут закрыты, цифровые каналы эффективно берут на себя функции по обслуживанию клиентов и продажам SIM-карт", - заключили в Tele2.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. В зависимости от региона длительность нерабочих дней варьируется по решению местных властей. В Москве нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября.