Белоруссия ввела временный запрет на вывоз кислорода за пределы страны

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Белоруссия на шесть месяцев установила временный запрет на вывоз кислорода из страны, в том числе в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Данная мера предусмотрена постановлением правительства, подписанным премьер-министром Романом Головченко и опубликованным в пятницу на национальном правовом интернет-портале.

"Совет министров Республики Беларусь постановляет установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению, вне зависимости от страны их происхождения", - отмечается в документе.

Также установлен временный запрет на вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта. В указанный правительством перечень товаров, которые временно запрещены к вывозу, включены газообразный и жидкий медицинский кислород, а также газообразный и жидкий технический кислород. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.

Еще одним постановлением правительство Белоруссии включило кислород в перечень лекарственных средств, производимых организациями республики, цены на которые регулируются министерством здравоохранения.

Ранее председатель Комитета госконтроля Белоруссии Василий Герасимов на совещании у президента страны Александра Лукашенко сообщил о фактах необоснованного роста цен на кислород, которые в зависимости от области возросли в два-пять раз. Лукашенко потребовал оперативно и жестко пресекать факты, когда кто-то в условиях пандемии пытается нажиться на здоровье людей.