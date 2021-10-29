В Бурятии с 1 ноября госсистемы переведут на единую цифровую платформу "Гостех"

УЛАН-УДЭ, 29 октября. /ТАСС/. Бурятия с 1 ноября включится в эксперимент по переводу государственных цифровых систем на единую платформу "Гостех". Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского правительства со ссылкой на председателя комитета цифрового развития администрации главы и правительства Бурятии Валерия Андронова.

"Единая платформа "Гостех" призвана ускорить внедрение цифровых решений, повысить их надежность и безопасность, снизить затраты на информационные системы. Бурятия в экспериментальном режиме включится в эту работу, мы начнем подготовку конкретных направлений и сервисов", - приводит пресс-служба слова Андронова.

С 2020 года в России проходит эксперимент по переводу всех государственных цифровых систем на единую платформу. Cовокупные расходы на владения региональными и федеральными информационными системами составляют 460 млрд рублей. Платформа "Гостех" позволит, в том числе решить проблемы госзакупок по линии информационных технологий и создаст новый рынок для разработчиков.

Платформа "Гостех" - это набор сквозных технологических решений, развернутых на облачной инфраструктуре. Создание единой цифровой платформы государства позволит увеличить скорость разработки цифровых сервисов государства, а также вывести сервисы на принципиально новый уровень клиентского опыта. "Благодаря платформе государство и разработчики могут сфокусироваться на дизайне качественных сервисов для граждан, не беспокоясь о выборе инструментов для разработки или поддержании инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.