Немецкие промышленники выступили за укрепление международного сотрудничества по климату

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Президент Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Петер Адриан подчеркнул необходимость укрепления международного сотрудничества в области защиты климата, а также предупредил о недостаточной конкурентоспособности немецких компаний в данной сфере.

"Германия и Европа не могут решить глобальный климатический кризис в одиночку", - отметил Адриан в пятницу в преддверии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая в воскресенье открывается в Глазго, передает агентство DPA.

"Поэтому политика Германии должна использовать предстоящую Всемирную климатическую конференцию, чтобы придать значительно больший импульс международной защите климата", - добавил он. До сих пор за пределами Европейского союза, по мнению главы DIHK, обычно придерживаются довольно необязательных целевых обещаний и существует мало конкретных мер, призванных разрешить климатический кризис.

"Для достижения целей Парижского соглашения по климату и в то же время для поддержания конкурентоспособности немецких компаний необходимы глобальные подходы. Нужны международные действенные соглашения, особенно с другими крупными экономическими регионами, об эффективных мерах по защите климата, которые в то же время обеспечивают честную конкуренцию для немецких фирм", - утверждал Адриан. При этом он подчеркнул, что в основном это относится к экономическим регионам, с которыми немецкие компании находятся в прямой конкуренции, включая США и Китай.

"Например, международные соглашения о ценообразовании на выбросы углекислого газа позволили бы избежать невыгодного конкурентного положения для немецких компаний", - резюмировал президент DIHK, уточнив, что конференция в Глазго является хорошей возможностью для продвижения международных процессов координации и глобальных стандартов.

Двухнедельная климатическая конференция начнет работу в Глазго в воскресенье. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако была перенесена из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 25 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран.