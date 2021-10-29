В Росатоме вакцинировали 81% работников

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Более 80% работников российской атомной отрасли вакцинированы, на зарубежных стройках Росатома привиты 80% сотрудников, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в своем обращении, размещенном на официальном сайте госкорпорации.

"Сейчас в Росатоме вакцинирован 81% работников. Отмечу, что и на зарубежных строительных площадках мы также смогли достичь высокого уровня вакцинации. Прививки получили 80% наших сотрудников - граждан Российской Федерации, Белоруссии и других стран СНГ. Благодаря этому, а также санитарно-эпидемиологическим мерам удается держать под контролем ситуацию на наших стройках", - сказал он.

В настоящее время в госкорпорации, объединяющей более 330 предприятий и организаций по всей России и за рубежом, трудится более 275 тыс. работников. Таким образом, в Росатоме вакцинировано уже около 223 тыс. человек.

По словам Лихачева, на предприятиях Росатома сейчас болеют более 4 тыс. человек. "На наших предприятиях сейчас болеют 4 184 человека. <…> Но не могу не отметить, что мы пока далеки от пиковых значений конца прошлого года, когда болели свыше 8 тысяч человек, а на учет ежедневно ставилось от 500 до 600 человек. <…> На сегодняшний день за рубежом болеет 81 человек, причем все легко или бессимптомно. Это при том, что общая численность работников - граждан России, Белоруссии и стран СНГ - на зарубежных площадках свыше 12 тысяч", - отметил гендиректор Росатома.

В настоящее время, подчеркнул Лихачев, усилия направлены на расширение вакцинации в атомных городах, прежде всего, ЗАТО и наукоградах. "Пока только в Нововоронеже, Десногорске, Курчатове, Полярных Зорях, Удомле, Билибино и Заречном Свердловской области уровень вакцинации составляет 60%. В других городах, в том числе ЗАТО, он заметно ниже", - сказал глава атомной отрасли, попросив руководителей предприятий Росатома совместно с городскими администрациями и ФМБА уже к середине ноября обеспечить уровень вакцинации во всех атомных городах не ниже 60%.

О Росатоме

Госкорпорация "Росатом" - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация "Росатом" является национальным лидером в производстве электроэнергии (свыше 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах. Росатом - единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов. Госкорпорация "Росатом" с октября 2020 года является членом Глобального договора Организации Объединенных Наций (UN Global Compact) - крупнейшей международной инициативы ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.