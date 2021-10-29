Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Казахстан вырос почти на 30% с начала года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Казахстан составил с начала года 2,07 млрд долларов, по сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 29,8%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"По итогам восьми месяцев 2021 года объем поставок московских компаний в Казахстан вырос на 29,8% в сравнении с аналогичном периодом прошлого года и на 25,9% в сравнении с 2019 годом. Таким образом, в денежном выражении несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) за два года вырос более чем на $400 млн. Одна из причин такого роста в том, что Казахстан - традиционный торговый партнер столицы, ввиду не только исторической общности, но и как страна-член Евразийского экономического союза", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, среди промышленных товаров, которые столица отправляет в Казахстан, можно выделить фильтровальное оборудование, жидкостные насосы и электронагревательные устройства. Если речь идет об экспорте АПК, то здесь наибольший интерес представляют поставки пищевой продукции - например, экспорт колбас и готовых мясных изделий, а также мучных кондитерских изделий.

В Центре поддержки экспорта "Моспром" отметили, что роста в поставках за рубеж удалось добиться, в том числе, благодаря финансовым и нефинансовым мерам поддержки от города. Например, в настоящее время в Казахстане проходит международная промышленная выставка Powerexpo Almaty 2021, в которой принимают участие шесть московских промышленных компаний. Они представляют свою продукцию на коллективном стенде правительства Москвы, организованном специалистами центра. Среди них производители литий-ионных аккумуляторов и источников бесперебойного питания, осветительного оборудования, средств связи и телекоммуникационного оборудования, электроприводной техники.

"Помимо организации стенда, "Моспром" помогает компаниям с адаптацией презентационных материалов под региональные особенности, детально изучает конкурентные преимущества продукции московских компаний для эффективного проведения предпродажных мероприятий и правильного подбора контрагентов. Также специалисты центра в рамках работы коллективного стенда Москвы верифицируют зарубежных байеров и организуют деловые переговоры с потенциальными покупателями", - уточнили в пресс-службе.