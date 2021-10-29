На Иркутской ГЭС закрыли холостой водосброс в связи с понижением уровня воды в Байкале

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Холостой сброс воды прекращен в пятницу на Иркутской ГЭС в связи со стабилизацией гидрологической обстановки и решением Росводресурсов о снижении водорасхода на Ангарском каскаде гидроэлектростанций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Евросибэнерго-гидрогенерация" (управляет Ангаро-Енисейским каскадом ГЭС, контролируется компанией En+ Group).

"Холостой сброс прекращен сегодня в 09:20 (04:20 мск). Пропуск воды через агрегаты составляет 2 410 кубометров в секунду", - сказал собеседник агентства.

В начале октября был закрыт холостой водосброс на Братской ГЭС. 26 октября пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что Росводресурсы приняли решение о поэтапном снижении пропуска воды на ГЭС Ангарского каскада.

С 2020 года Иркутская область находится в многоводном периоде. По решению Росводресурсов гидроэлектростанции работали на повышенном расходе воды и с холостыми сбросами несколько месяцев из-за высокого уровня воды в Байкале и реках области. Уровень Байкала в настоящее время снижается, но еще превышает норму на 15 см.

В Иркутской области в Ангарский каскад входят Иркутская, которая является самой близкой к Байкалу, Братская и Усть-Илимская ГЭС.