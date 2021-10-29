Чистая прибыль Мосбиржи за III квартал по МСФО выросла на 20,4%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль Московской биржи за июль - сентябрь 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20,4% и достигла 6,74 млрд рублей, свидетельствуют данные отчета биржи. По отношению к первому кварталу 2021 года показатель снизился на 3,2%.

Базовая прибыль на акцию в рублях в годовом выражении выросла на 20,2% - с 2,48 руб. в III квартале 2020 года до 2,98 руб. за отчетный квартальный период.