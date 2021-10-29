Сетевые ретейлеры появятся в Крыму после строительства логистического центра

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Крупные федеральные торговые сети начнут работать в Крыму после строительства на полуострове крупного логистического центра, сообщил в пятницу в эфире "Радио Крым" генеральный директор Корпорации развития региона Дмитрий Ворона.

Соглашение о строительстве под Симферополем крупнейшего на юге РФ логистического центра подписали в четверг Корпорация развития Республики Крым и компания "ПУД". Реализация этого проекта позволит решить проблемы с перебоями поставок на полуостров, резкими скачками цен и дефицитом некоторых товаров, с которыми сталкивается регион, особенно в пик туристического сезона.

"Для захода крупных игроков подобные центры являются обязательным условием. Потому что без того, чтобы распределять большие группы товаров и хранить их столько, сколько необходимо, ни одна сеть серьезная не заходит [в регион]. Крупные игроки заходят сразу на большое количество точек и, конечно же, они должны быть ориентированы в поставке товаров", - сказал Ворона.

Он отметил, что инфраструктурная доступность - это первая принципиальная проблема полуострова, она решилась строительством Крымского моста. Вторая проблема - это отсутствие крупной современной логистической инфраструктуры.

Ворона рассказал, что корпорация ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами о строительстве на полуострове второго крупного логистического центра. "Я уверен, что логистическая сфера будет очень серьезно в Крыму развиваться, потому что это здесь необходимо. Как сказал глава республики, главная задача - это снижение цен на все группы товаров за счет того, что мы получим современную логистику, которая позволит осуществлять хранение различных групп товаров", - отметил Ворона.

Первый распределительный центр, согласно подписанному соглашению, построят за два года на территории Чистенского сельского поселения Симферопольского района". Объем инвестиций - 6,2 млрд рублей, ориентировочная площадь земельных участков - 25 га, вместимость складской зоны - 70 тыс. кубометров, максимальный грузооборот в сутки - около 75 тыс. кубометров. Будет создано 1 200 новых рабочих мест.

Ранее ТАСС сообщал, что цены на ряд товаров на полуострове, который является логистическим тупиком, превышают те, что фиксируются в соседних регионах. Власти Крыма заявляли, что планируют для сдерживания цен на продукты питания открыть в регионе два логистических центра. Оптово-распределительный центр планируют создать и в Севастополе.