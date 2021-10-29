Около 9,8 млрд рублей выделят на обеспечение видеонаблюдения в Москве в 2022 году

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в 2022 году выделить 9,8 млрд рублей на обеспечение работы системы видеонаблюдения в столице. Об этом сообщил в пятницу в ходе заседания комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям замруководителя департамента финансов города Москвы Павел Дитятев.

"На функционирование и развитие общегородской системы видеонаблюдения предусмотрено 9,8 млрд рублей. В 2022 году указанные расходы позволят обеспечить работу 214 тыс. камер и передачу с них видеоизображения в единый центр хранения данных", - сказал Дитятев.

10 ноября 2020 года он сообщал, что на функционирование системы видеонаблюдения в 2021-2023 годах было предусмотрено 28,5 млрд рублей, в том числе в 2021 году - 9,3 млрд рублей.

Доходы Москвы в 2022 году, согласно одобренному правительством города проекту закона о бюджете, превысят 3,261 трлн рублей, расходы составят более 3,633 трлн рублей. В 2023 году доходы столицы составят 3,444 трлн рублей, расходы запланированы в размере 3,732 трлн рублей. В 2024 году данные параметры будут равны 3,637 трлн и более 3,862 трлн соответственно. Дефицит бюджета в 2022 году составит 372 млрд рублей, в 2023 году - 288 млрд рублей, в 2024 году - 225,1 млрд рублей.