Названы самые популярные направления для поездок среди россиян в период нерабочих дней

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Москва и Стамбул стали самыми популярными направлениями для поездок среди россиян в период нерабочих дней (28 октября - 7 ноября). Об этом сообщается в исследовании сервиса "Яндекс.Путешествия", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Самое популярное российское направление для поездок в период нерабочих дней - Москва. Больше всего из зарубежных направлений путешественников заинтересовал Стамбул", - говорится в исследовании.

По сравнению с предыдущими неделями доля Москвы снизилась на 22%, что косвенно свидетельствует о замедлении туристической и деловой активности в столице. Спрос же больше всего вырос на поездки в Минеральные Воды - на 42% и Сочи - на 39%.

Из зарубежных направлений, кроме Стамбула, спрос больше всего вырос на авиабилеты до Кишинева - на 86%. Из популярных направлений цены больше всего выросли на перелеты в Анталью - на 24%, с 19 400 до 24 000 рублей. По остальным - остались на уровне предыдущих недель.

К 22 октября, через два дня после объявления нерабочих дней, глубина бронирования по внутрироссийским перелетам снизилась на 30% - с 10 до 7 дней. То есть в среднем пользователи искали и покупали авиабилеты по России с датой вылета 28 октября - в начале нерабочих дней. Для международных направлений показатель снизился на 25% - с 16 до 12 дней.

В нерабочие дни на 50%, по сравнению с предыдущими неделями, увеличилась средняя продолжительность поездок: по России - до 4-5 дней, за границу - до 5-6 дней.

По России

Самыми популярными российскими направлениями для поездок в нерабочие дни стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Симферополь. Спрос, по сравнению с обычными периодами, больше всего вырос на поездки в Минеральные Воды - на 42%, Сочи - на 39%, Махачкалу - на 30%, Калининград - на 28% и Симферополь - на 25%.

Больше всего, по сравнению с предыдущими неделями, выросла цена на перелеты до Симферополя и обратно - на 34%, до 11 000 рублей. На 30% дороже можно было улететь в Калининград - за 9 300 рублей, в Сочи - на 29% дороже, за 9 000 рублей. Перелет до Махачкалы и обратно обошелся бы на 25% дороже - 8 700 рублей, а до Минеральных Вод на 24% - 9 500 рублей.

За границу

Самые популярные страны для поездок в нерабочие дни: Турция, Армения, Белоруссия, Молдавия и Объединенные Арабские Эмираты. Больше всего из зарубежных направлений путешественников заинтересовали Стамбул, Ереван, Анталья, Минск и Кишинев.

По сравнению с предыдущим периодом спрос больше всего вырос на билеты до Кишенева - на 86%. Перелет в обе стороны до молдавской столицы в среднем стоил 15 400 рублей. В Стамбул спрос вырос на 65%, а билеты обошлись бы в 16 400 рублей. Рост спроса на перелет в Минск и обратно составил 37%, в Ереван - 26%, а в Анталью - 25%. Билеты туда и обратно обошлись бы: до Минска - 9 000 рублей, до Еревана - 17 000 рублей, до Антальи - 24 000 рублей.