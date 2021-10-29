Стоимость выставленных на IPO акций Volvo при открытии биржи выросла на 10%

СТОКГОЛЬМ, 29 октября. /ТАСС/. Стоимость акций шведской автомобилестроительной компании Volvo cars при IPO (первичном публичном предложении акций) в пятницу выросла на открытии Стокгольмской биржи на 10%. Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.

Volvo cars вернулась на фондовый рынок после более чем 20-летнего отсутствия. Как заявила компания в пресс-релизе, более 200 тыс. акционеров проявили интерес к IPO.

Volvo cars также несколько снизила оценку бренда: выпуск новых акций был сокращен с 25 млрд до 20 млрд шведских крон ($2,9 и $2,32 млрд соответственно). Изначальная стоимость каждой составила 53 шведские кроны ($6,16).

Владелец, китайская компания Geely, которая приобрела Volvo cars в 2010 году у Ford Motor за $1,8 млрд, отказалась в 2018 году от IPO автопроизводителя из Швеции из-за опасений, что "торговая война" между США, Европой и Китаем нанесет ущерб оценке компании. В то время Geely считала, что шведский бренд может быть оценен в $30 млрд.