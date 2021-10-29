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Компания Росатома получила лицензию на строительство блока №4 турецкой АЭС "Аккую"

Компания Росатома получила лицензию на строительство блока № 4 турецкой АЭС "Аккую" - Росатом.

"Нафтогаз" планирует к 2030 году располагать 1 ГВт зеленых мощностей
Компания рассчитывает стать национальным лидером по производству зеленого водорода для его экспорта в ЕС
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