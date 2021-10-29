"Нафтогаз" планирует к 2030 году располагать 1 ГВт зеленых мощностей

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" рассчитывает к 2030 году располагать 1 ГВт зеленых мощностей для покрытия собственных потребностей в электроэнергии и ее реализации на рынке. Об этом заявил глава компании Юрий Витренко.

"1 ГВт - это и ветер, и солнце, нам также интересен биогаз, биометан и биотопливо, которые тоже являются зеленой энергией при определенных условиях. У нас есть собственные нужды, есть предприятия группы "Нафтогаз", которые потребляют электроэнергию. Плюс мы можем и собираемся торговать электроэнергией на рыночных условиях и заинтересованы поставлять зеленую энергию украинским предприятиям в рамках стратегии по декарбонизации", - приводит в пятницу слова Витренко портал Greendeal.

Как сообщил порталу советник главы правления компании по вопросам развития низкоуглеродного бизнеса и зеленого курса Алексей Рябчин, планируется привлечь порядка $1 млрд инвестиций в строительство новых мощностей до 2030 года, и компания работает над привлечением партнеров для своих программ в области зеленой энергетики. По его словам, на данный момент "зеленое" портфолио "Нафтогаза" состоит из 34 МВт солнечной генерации. Он добавил, что "Нафтогаз" рассчитывает стать национальным лидером по производству зеленого водорода для его экспорта в ЕС.

Так называемая зеленая энергетика на Украине представлена несколькими видами энергогенерирующих мощностей: ветряными электростанциями, солнечными электростанциями (СЭС), СЭС частных домохозяйств, электростанциями на биомассе, биогазе, а также объектами малой гидроэнергетики. Все они преимущественно находятся в частных руках. Украинское законодательство гарантирует, что вся производимая зеленая энергия в стране выкупается по специальным стимулирующим тарифам (их уровни существенно выше, по сравнению с другими традиционными производителями - АЭС и ТЭС), при этом покупателем выступает государственное предприятие "Гарантированный покупатель" (реформированное ранее госпредприятие "Энергорынок").