В Приморье до 2026 года построят почти 40 станций переработки отходов

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Почти 40 станций переработки, сортировки, перегрузки коммунальных отходов построят в Приморском крае до 2026 года, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"В ближайшее время такие объекты откроются в Лесозаводске, Лучегорске, Партизанске и Кировском районе. Всего же до 2026 года в крае запустят 38 станций перегрузки, сортировки, подпрессовки отходов, также планируется строительство современных полигонов в Надеждинском районе, Находке и Большом Камне", - приводит пресс-служба слова и. о. директора краевого предприятия "Приморский экологический оператор" Дмитрия Курило.

Он уточнил, что с 2020 года в Приморье было создано 1 700 контейнерных площадок, установлено 7 000 контейнеров, почти 500 из них - для вторсырья. За девять месяцев этого года в крае вывезли 500 тыс. тонн отходов, ежедневно на маршруты выходят около 300 единиц спецтехники.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что работа по утилизации отходов проводится в рамках программы "Охрана окружающей среды Приморского края", и местные власти продолжат оказывать оператору всю необходимую поддержку. Он также поручил главам муниципалитетов организовать площадки для сбора автомобильных покрышек и продумать, как их утилизировать.

"Без строительства современных мощностей по переработке отходов, их утилизации край не достигнет нужного эффекта в этом направлении. В свою очередь, правительство региона оказывает и продолжит оказывать необходимую поддержку в решении этих вопросов", - приводит пресс-служба слова Кожемяко.