На Урале открылся второй из 14 карбоновых полигонов РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Первый в Свердловской области карбоновый полигон "Урал-Карбон" открылся в пятницу на территории Коуровской астрономической обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ), передает корреспондент ТАСС.

Согласно данным аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, на основной площадке создана необходимая для изучения вопросов углеродной нейтральности инфраструктура, установлено современное исследовательское оборудование, созданы лаборатории и аудитории для занятий. Полигон создан по пилотному проекту Минобрнауки России в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года.

"Это второй карбоновый полигон, который мы открываем в России в рамках пилотного проекта Минобрнауки. Первый появился в августе на озере Кучак в Тюменской области. До конца года география научных центров расширится. В планах - открытие еще двух таких объектов в Геленджике и Калининграде. Всего же у нас запланировано создание 14 площадок, охватывающих уникальные природные экосистемы в разных регионах России", - приводятся слова Чернышенко в пресс-релизе.

В Минобрнауки отметили, что объект уникален: на Урале много таежных лесов, резервирующих сток углерода из атмосферы, а также промышленных предприятий. На базе полигона также запустят образовательную программу, в которой будут задействованы более 400 студентов а также профессора, доценты и аспиранты вуза. Уже подготовлен спецкурс для будущих биологов, адаптируются программы в области климатологии, экологии и биотехнологий.

"Урал-Карбон" создан на базе университетов и научных организаций Екатеринбурга. Площадками исследований станут Коуровская астрономическая обсерватория УрФУ и Уральский учебно-опытный лесхоз Уральского государственного лесотехнического университета на общей площади свыше 600 га. Полигон "Урал-Карбон" создан в Свердловской области по инициативе УрФУ. В работе карбонового полигона задействованы специалисты УрФУ, УГЛТУ, УрГАУ, УГГУ, профильные институты Уральского отделения РАН, ботанический сад. Проект поддерживают Трубная металлургическая компания и Группа "Синара".

Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.