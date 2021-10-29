"Нафтогаз" сообщил о начале транспортировки газа в Молдавию

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла первый тендер на поставку газа молдавской государственной компании S.A. "Energocom" и уже в пятницу начала транспортировку 500 тыс. куб. м газа. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Уже сегодня, 29 октября, будет протранспортировано 500 тыс. куб. м газа", - говорится в сообщении.

Согласно информации, контракт на поставку этой партии газа оформлен как дополнительный договор к рамочному соглашению между НАК "Нафтогаз Украины" и S.A. "Energocom".

Отмечается, что "Нафтогаз" продолжит участие в тендерах по закупке молдавской стороной дополнительных объемов газа. "В случае одобрения тендерного предложения "Нафтогаз" готов поставить необходимые объемы газа в Молдову", - сообщила украинская компания.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о предоставлении помощи по поставкам газа Молдавию в случае такой необходимости. Правительство Молдавии 22 октября ввело режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за критической ситуации в энергетической сфере.

О ситуации с газом в Молдавии

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд куб. м (с приднестровским регионом - около 2,9 млрд куб. м). Его республика закупает у "Газпрома" и транспортирует через территорию Украины.

В настоящее время Молдавия испытывает дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Переговоры республики о долгосрочном контракте с "Газпромом" продолжаются. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагаются варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Кишинев пока не готов этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. В настоящее время Кишинев добивается снижения стоимости газа до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.