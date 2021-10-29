Еврокомиссия решила повысить кибербезопасность беспроводных устройств

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) приняла меры по повышению кибербезопасности беспроводных устройств, доступных на рынке Евросоюза. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Сегодня Еврокомиссия приняла меры по повышению кибербезопасности беспроводных устройств, доступных на европейском рынке. Поскольку мобильные телефоны, умные часы, фитнес-трекеры и беспроводные игрушки все чаще присутствуют в нашей повседневной жизни, киберугрозы представляют растущий риск для каждого потребителя. Принятое сегодня постановление о делегировании полномочий Директиве о радиооборудовании направлен на обеспечение безопасности всех беспроводных устройств перед их продажей на рынке ЕС", - отмечается в нем.

Решение ЕК "устанавливает новые правовые требования к гарантиям кибербезопасности, которые производители должны будут учитывать при разработке и производстве соответствующих продуктов". "Это также защитит частную жизнь и персональные данные граждан, предотвратит риски денежного мошенничества, а также обеспечит лучшую устойчивость наших коммуникационных сетей", - поясняет ЕК.

Новые меры вступят в силу после двухмесячного периода проверки, если Совет ЕС и Европарламент не выдвинут никаких возражений, сообщила ЕК. "После вступления в силу мер у производителей будет переходный период в 30 месяцев, чтобы начать соблюдать новые законодательные требования. Это предоставит отрасли достаточно времени для адаптации соответствующих продуктов до того, как новые требования станут обязательными к применению, как ожидается, с середины 2024 года", - добавила ЕК.