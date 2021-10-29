"Камаз" планирует построить полигон для испытаний новых моделей к октябрю 2022 года

КАЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Строительство полигона для испытаний новых моделей автотехники началось рядом с научно-техническим центром (НТЦ) "Камаза". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На научно-исследовательской площадке НТЦ будут проходить испытания всех разрабатываемых автомобилей "Камаз" на управляемость и устойчивость, тормозные испытания, испытания по внешнему шуму, будут настраиваться электронные системы управления, АDАS-системы", - сообщает пресс-служба.

Для испытания роботизированных автомобилей построят городок с макетами зданий, перекрестками и светофорами. "На участке дороги появится большой тоннель, с помощью которого будут тестироваться радары, лидары систем помощи водителю. Кроме того, будут специальные трассы с различной крутизной подъемов и спусков, дороги с булыжным покрытием, с покрытием "бельгийская мостовая", специальным покрытием "базальтовая дорога" для испытаний антиблокировочной и противобуксовочной систем", - сообщает пресс-служба.

Главный конструктор по испытаниям НТЦ Рамиль Гиниятуллин отметил, что "Камаз" сможет проводить у себя 70-80% от всего объема испытаний. "Про 100% мы не говорим, какие-то испытания, как и раньше, будем вынуждены проводить на полигоне НАМИ в подмосковном городе Дмитрове. Дело в том, что для грузового автомобиля, тем более с такими массами, как у нас, на некоторые испытания нужна большая скорость. Протяженность трассы на нашем полигоне - 770 метров. Например, 40-тонные автопоезда на таком участке большой скорости развить не смогут", - цитирует Гиниятуллина пресс-служба.

Останутся также традиционные площадки для различных специальных испытаний в Московской и Астраханской областях, в Крыму, в Ханты-Мансийском автономном округе.

"Ориентировочный срок окончания строительства - октябрь 2022 года, однако первые дороги можно будет использовать уже в этом квартале. Площадкой в 11 застраиваемых гектаров планы "Камаза" не ограничиваются: выбранная локация позволит в будущем расширить полигон еще на пять гектаров", - сообщает пресс-служба.