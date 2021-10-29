Конкурс качества среди предприятий пищепрома проведут на Ставрополье в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Конкурс "Ставропольское качество" начнут проводить в регионе с 2022 года. Участниками станут местные производители в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщается в постановлении правительства края, опубликованном на региональном интернет-портале правовой информации.

"В целях стимулирования производства организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Ставропольского края, высококачественной и конкурентоспособной продукции <…> считать необходимым проводить ежегодно, начиная с 2022 года, среди хозяйствующих субъектов краевой конкурс в области качества "Ставропольское качество", - говорится в документе.

По информации краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, в профильной отрасли на Ставрополье работают почти 46 тыс. человек. В середине октября 2021 года объем отгруженных пищевых продуктов и напитков в крае достиг 81 млрд рублей.