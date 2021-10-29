На Ставрополье за 5 лет защитили права 500 тыс. работников

ПЯТИГОРСК, 29 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья ведут планомерную работу по легализации трудовых отношений. За последние пять лет в регионе защитили права около 500 тыс. работников, сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров.

"Это небезобидное явление (нелегальная занятость - прим. ТАСС) и с ним надо бороться. На Ставрополье такая работа ведется. Взаимодействуем с работодателями, правоохранительными ведомствами. За 5 лет в целом смогли защитить права около 500 тыс. работников", - написал Владимиров в Instagram.

Он отметил, что эта деятельность и впредь будет продолжена.

"Нелегальная занятость - это не только потери в налоговых поступлениях. В первую очередь это нарушение прав людей. В самых разных сферах: медицинской, пенсионной, многих других. Меньше поступает средств в соответствующие фонды - меньше возможности для выплат пенсий, пособий, страхового обеспечения", - пояснил губернатор.