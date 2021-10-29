Путин: РФ и Финляндия в этом году могут преодолеть урон экономическим связям от пандемии

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Урон, нанесенный пандемией коронавируса экономическим связям России и Финляндии, в этом году может быть преодолен. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече в Кремле с лидером Финляндии Саули Ниинистё.

"Конечно, мы поговорим сегодня по всему комплексу отношений, но в начале хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем преодолеть в значительной степени тот урон, который нанес [коронавирус] нашим отношениям в сфере экономики", - сказал глава российского государства.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 21%", - отметил он.