Зеленский поставил задачу построить 36 научных судов и возродить исследовательский флот

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу разработать программу возрождения научно-исследовательского флота страны, которая предполагает строительство 36 научных судов.

"Мы предлагаем поставить себе такую высокую планку. Она непростая, но очень логичная. 36 научных судов, из них 12 океанских, ледового класса. Вы спросите, почему столько? Это очень символическая цифра. Все просто: именно столько судов составлял научный флот Украины в 1991 году. Когда я стал президентом, когда появилась наша команда, научных судов на Украине было ноль. За 30 лет потеряли 36 кораблей", - сказал Зеленский в пятницу во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе.

Как сообщает пресс-служба офиса украинского президента, Зеленский отметил, что мировой океан - пространство, где делается больше всего научных открытий в XXI веке. "Чтобы иметь достойное место в этом пространстве, наша страна должна строить свои суда", - пояснил он.

Зеленский призвал регионы присоединиться к разработке этой программы, особенно те из них, у которых есть судостроительные традиции, соответствующие кадры, учебные заведения и производственные мощности. Он также сообщил о передаче ученым украинской антарктической станции "Академик Вернадский" ледокола James Clark Ross", приобретенного Киевом для исследований.

Полярное исследовательское судно James Clark Ross до 2021 года находилось в ведении Британской антарктической службы. После 30 лет службы оно было продано Национальному антарктическому научному центру Украины.