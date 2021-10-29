Около 900 тыс. человек могут посетить объекты сельского туризма в России к 2030 году

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Около 900 тыс. человек могут посетить к 2030 году объекты туризма российских сельхозтоваропроизводителей, получивших государственную поддержку, следует из проекта госпрограммы РФ "Развитие туризма". Документ разработан Минстроем России и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), к 2030 году составит не менее 892 тыс. человек", - говорится в документе.

Согласно проекту, объем производства сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителями, получившими господдержку на развитие сельского туризма, может увеличиться к 2030 году не менее чем на 7%. Задачей развития сельского туризма на период реализации госпрограммы развития сельского хозяйства будет являться реализация к 2030 году не менее 1 тыс. 296 инвестиционных проектов по развитию сельского туризма за счет средств грантовой поддержки.

Для развития сельского туризма необходимо уделять внимание развитию инфраструктуры и мест отдыха, подготовке и обучению профессиональных кадров, разработке сельских туристических продуктов и рекламных материалов о туристических маршрутах и продуктах в сельской местности, продвижению и поддержке региональных брендов сельских территорий, следует из документа.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий в России понятие "сельский туризм". Закон относит сельский туризм к приоритетным направлениям государственного регулирования туристской деятельности наряду с внутренним, въездным, социальным, детским туризмом. Он призван увеличить число рабочих мест и рост инфраструктуры на селе, улучшить качество жизни жителей.