Более 340 млн рублей выделили алтайским аграриям на производство и реализацию зерновых

БАРНАУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Более 340 млн рублей федеральных ассигнований, полученных от работы зернового демпфера, получат аграрии Алтайского края для производства и реализации зерновых культур, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Минсельхоза со ссылкой на заместителя министра Николая Халина.

"Порядка 340 млн рублей краю выделено федеральным центром от работы зернового демпфера - гибкой пошлины на экспорт основных сельхозкультур. Этот вид господдержки предоставляется посредством возмещения части затрат на производство и реализацию. Средства предназначены для поддержки сельхозтоваропроизводителей, которые занимаются производством и реализацией зерновых сельскохозяйственных культур. Ранее такой поддержки региону не оказывалось", - процитировали в пресс-службе Халина.

По зерновым будет возмещаться часть затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, кукурузы, кормового ячменя, произведенных в 2020 году. На получение такой поддержки смогут претендовать алтайские аграрии, которые не имеют задолженностей по уплате налогов и сборов, обеспечившие среднемесячный уровень оплаты труда одного работника не ниже МРОТ и увеличенного на районный коэффициент.

Господдержку из федерального бюджета алтайские аграрии получат и на производство масличных культур - еще более 90 млн рублей, на которые могут претендовать производители соевых бобов и семян рапса. Производители масличных при этом должны применять разрешенные минеральные удобрения на площади не менее 10% от общей площади сева рапса или сои в хозяйстве. Субсидироваться будет тот урожай, который получен из семенного материала - сортов или гибридов, допущенных к посеву в Западно-Сибирском регионе.

"Минсельхоз края уже объявил проведение отбора получателей субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур. Прием документов завершится 19 ноября. По зерновым отбор объявлен с 29 октября по 27 ноября", - подчеркнули в пресс-службе.

В 2021 году в России был введен зерновой демпфер для того, чтобы оставить в стране сырье для собственного производства и стабилизировать цены. Средства от реализации демпферных механизмов было решено направить на развитие сельского хозяйства в регионах. Распоряжением правительства РФ благодаря этим средствам поддержку общим объемом 10,4 млрд рублей получат 62 региона.