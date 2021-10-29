На Ставрополье проведут адресную работу по повышению производства алкогольной продукции

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья начнут адресную работу с производителями алкогольной продукции для повышения объемов выпуска. Уровень доходов от акцизов в регионе снизился, сообщил в пятницу вице-премьер правительства края Владимир Ситников.

"Эффективная работа отрасли прямо влияет экономическое развитие региона и благосостояние наших граждан. Однако сегодня уровень доходов от акцизов серьезно уменьшился. Одна из основных причин - низкие объемы производства. <…> В ближайшее время займемся адресной работой с нашими производителями: будем отслеживать всю "пищевую цепочку" и выявлять слабые точки для их устранения", - написал он на своей странице в Instagram.

По информации вице-премьера, в регионе в 2021 году по сравнению с прошлым годом увеличилось производство вина, коньяка и шампанского. Но общие показатели производства по всем видам алкогольной продукции снизились на 15%.

"Чтобы нарастить загрузку мощностей наших заводов, необходимо устранить сдерживающие факторы. В первую очередь, провести работу с федеральными торговыми сетями, что позволит увеличить долю продукции ставропольского производства на полках магазинов. Кроме того, важно снижать себестоимость товара, в том числе за счет государственной поддержки, а также бороться с контрафактом", - отметил Ситников.

По информации вице-премьера, производство и реализация спиртных изделий обеспечивает свыше 3% от всех поступлений в консолидированный бюджет Ставрополья. По итогам прошлого года эта деятельность принесла более 4,8 млрд рублей.