Ниинистё заявил, что Финляндия и Россия смогут вернуться к допандемийному уровню перевозок

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу в Кремле выразил уверенность, что обе страны смогут вернуть допандемийный объем туристических перевозок.

"Жаль, что передвижение между нашими странами остановилось. Думаю, что мы сможем вернуться к предыдущим объемам", - сказал Ниинистё.

Президент Финляндии добавил, что намерен обсудить с Путиным вопросы изменения климата. "Хорошо, что есть возможность обсудить вопросы, которые стоят на повестке дня мира, в том числе вопросы по изменению климата, - отметил он. - Нам, представителям маленьких стран, очень полезно услышать, что думают представители более крупных стран. Еще раз: я благодарен, что появилась эта возможность".

В качестве президента Ниинистё приезжает в Россию в одиннадцатый раз. В последний раз Путин и его финский коллега проводили встречу в августе 2019 года в Финляндии.