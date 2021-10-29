Шведская делегация прибудет в РФ для налаживания поставок ядерного топлива "ТВС-Квадрат"

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Шведская делегация прибудет в Россию в конце ноября для знакомства с производством ядерного топлива "ТВС-Квадрат", которое предлагается использовать на АЭС "Рингхальс" в Швеции. После этого можно будет говорить о начале коммерческих поставок "ТВС-Квадрат" в Швецию, сообщила журналистам в ходе визита на Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК, входит в ТК ТВЭЛ) президент ТК ТВЭЛ Наталья Никипелова.

"На прошлой неделе мы ездили к ним [в Швецию] на переговоры, и я на этих переговорах рапортовала, что мы завершили создание производства на НЗХК под поставки коммерческого топлива "ТВС Квадрат". Это уже не опытное производство, это промышленное производство. Сейчас это промышленное производство имеет мощности до 60 ТВС в год, и у нас в планах расширение до 300 ТВС в год. <...> Я надеюсь, что ковидные ограничения нам позволят осуществить прием шведской делегации, которая должна приехать сюда для квалификации созданного нами производства. Она должна приехать в конце ноября", - сказала Никипелова, отметив, что после этого можно будет говорить о начале коммерческих поставок.

"ТВС Квадрат" - проект российского топлива для АЭС западного дизайна. Топливные сборки квадратного сечения имеют место под реакторы западного производства, в то время как в российские реакторы загружаются шестигранные сборки.

В 2016 году ТВЭЛ и компания Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) подписали контракт на поставку ядерного топлива конструкции ТВС "Квадрат" для АЭС "Рингхальс" (компания группы Vattenfall, Швеция). Контракт предусматривает поставку коммерческих перегрузок ядерного топлива, первые сборки которого эксплуатируются на станции с 2014 года.