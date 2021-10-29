В Махачкале планируют модернизировать Тарнаирские очистные сооружения

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Модернизацию Тарнаирских водопроводных очистных сооружений для обеспечения бесперебойного водоснабжения Махачкалы планируют провести в Дагестане. На разработку проектной документации будет направлено 16,7 млн рублей, следует из материалов электронного аукциона, размещенного на сайте госзакупок.

Как следует из технического задания на проектирование, победителю аукциона предстоит провести технологическое обследование существующих очистных сооружений, обследование строительных конструкций, инженерного обеспечения, в том числе оборудования, трубопроводов, электрических сетей и разработать проектную документацию на проведение модернизации.

В документации аукциона указано, что основным назначением проектируемого объекта является обеспечение бесперебойного снабжения питьевой водой жителей Махачкалы. При этом при модернизации очистных должны быть предусмотрены хлораторная, блок хранения гипохлорита натрия из шести накопителей по 60 кубических метров, резервуар для сброса промывочных вод, сбросная канализация и ряд других объектов.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16,7 млн рублей, заявки на конкурс принимаются до 26 ноября.

Вопрос о необходимости модернизации Тарнаирских очистных сооружений, которые в настоящее время практически простаивают, поднимался еще около года назад. Тогда в правительстве Дагестана отмечали, что часть комплекса очистных требует обновления, помимо этого, необходимо строительство полноценного сброса промывочных вод.

При этом руководство республики не раз отмечало, что проблема качественного водоснабжения является одной из наиболее острых для Дагестана. Большинство объектов водоснабжения и водоотведения, не проходившие капитального ремонта с момента постройки в 1970-х годах, практически полностью изношены. В крупных городах отсутствуют необходимые очистные сооружения.