Сельхозпредприятия Ставрополья увеличили производство баранины на 6% в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Сельскохозяйственные организации Ставрополья нарастили объем производства баранины на 6% в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили журналистам в пятницу в краевом управлении по информационной политике.

"На Ставрополье с начала года произвели порядка 18 тыс. т баранины. <…> Основное поголовье баранов сосредоточено в фермерских и личных подсобных хозяйствах. При этом на 6% удалось нарастить прирост баранины, произведенной в сельхозорганизациях, [по сравнению с аналогичным периодом 2020 года]. Нынешние результаты связывают с применением эффективных инструментов развития этого направления животноводства", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что господдержка повышает рентабельность производства и привлекает в отрасль крупных производителей. Это, в свою очередь, позволяет наращивать объемы выпуска продукции. В Нефтекумском округе Ставрополья создается масштабная площадка по производству баранины. С 2020 года там уже работает площадка откорма молодняка овец, рассчитанная на 14 тыс. голов единовременного содержания.

"В настоящий момент запланировано расширение этой площадки до 30 тыс. голов единовременного содержания и, соответственно, до 82 тыс. голов в год. Участие в проекте "Дамате" позволит Ставрополью нарастить производство баранины еще на 2,5 тыс. т мяса в год и, как следствие, расширить экспорт ставропольской продукции", - поясняется в сообщении.