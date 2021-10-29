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Регионам компенсируют выпадающие доходы от инвествычета на 855 млн рублей

Дотации получат 19 субъектов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Правительство РФ в 2021 году выделит регионам более 855 млн рублей в качестве компенсации выпадающих доходов от использования инвестиционного вычета по налогу на прибыль (ИНВ). Об этом говорится в проекте распределения дотаций бюджетам субъектов РФ в целях частичной компенсации выпадающих доходов от применения инвествычета в этом году (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно документу, дотации получат 19 субъектов, общий объем средств - 855,3 млн рублей.

Как ранее пояснили в пресс-службе кабмина, территории, предоставляющие предпринимателям возможность пользоваться инвестиционным налоговым вычетом, смогут получить до 200 млн рублей за каждую компанию. В правилах есть оговорка, что организация не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.

Региону, запрашивающему дотацию, нужно утвердить план по созданию системы сопровождения инвестпроектов. В частности, она предусматривает формирование интерактивной инвестиционной карты, запуск специального реестра и создание механизмов устойчивой коммуникации между бизнесом и органами власти.

ИНВ - один из механизмов поощрения инвестиционной активности. В тех регионах, где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет, на сумму до 90% от объема инвестиций в развитие своего бизнеса.

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