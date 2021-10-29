Под Липецком открыли крупнейший в ЦФО производственно-логистический комплекс

ТАСС, 29 октября. Один из мощнейших производителей товарного яблока в России - липецкая компания "Агроном-сад" - открыла под Липецком производственно-логический комплекс с инвестициями в 5 млрд рублей. Комплекс является крупнейшим в Центральном федеральном округе (ЦФО), сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Компания "Агроном-сад" открыла крупнейший в Центральной России производственно-логистический комплекс. Объем инвестиций в проект - более 5 млрд рублей. В Центральной России аналогов этому проекту, как по масштабу строительства, так и по уровню технического оснащения объекта, нет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, комплекс построен почти за два года, включает фруктохранилище на 25 тыс. тонн общей площадью 32 тыс. кв. метров, он возведен с привлечением инженеров и технологов из России, Италии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландов. Также в комплексе есть сортировочная линия Greefa мощностью 12 тонн в час, на которой отбираются яблоки по весу, окраске, калибру.

Компания "Агроном-сад" образована в Лебедянском районе Липецкой области в 2010 году, производит до 30 тыс. тонн товарного яблока в год, входит в десятку крупнейших в России. Компания владеет 5,4 тыс. га площадей, в том числе 2 тыс. га садового хозяйства.