Ставрополье и "Еврохим" договорились о поставке удобрений для краевых аграриев

ПЯТИГОРСК, 29 октября. /ТАСС/. Правительство Ставрополья и ООО "Еврохим Трейдинг Рус" (структурное подразделение "Еврохима") заключили соглашение об обеспечении аграриев края минеральными удобрениями. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора.

"В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Ставрополья и ООО "Еврохим Трейдинг Рус". Подписи под документом поставили губернатор края Владимир Владимиров и генеральный директор компании Евгений Онацкий. Основная цель соглашения - устойчивое обеспечение аграриев Ставрополья минеральными удобрениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки будут осуществляться в соответствии с потребностью и заключенными договорами.

"Минсельхоз Ставропольского края заявляет о потребности в минеральных удобрениях на ближайший год в 275 тыс. тонн. Мы гарантируем выполнение этих объемов, причем цена будет "замороженной" до конца 2021 года. Посевную обеспечим в полном объеме", - отметил Онацкий, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее глава региона поручил краевому правительству разработать меры для защиты интересов сельхозпроизводителей Ставрополья в условиях мирового удорожания минеральных удобрений. Заключение соглашения со структурами "Еврохим" является одним из шагов по выполнению этой установки.

В Ставропольском крае расположено одно из крупнейших производств минеральных удобрений компании "Еврохим" - завод "Невинномысский азот".