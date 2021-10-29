Главе компании "Магистраль" на Ямале дали условный срок за сокрытие 1 млрд рублей налогов

ТАСС, 29 октября. Суд приговорил к четырем годам условного срока руководителя коммерческих организаций "Магистраль" и "Фирма Макс" в Ямало-Ненецком автономном округе Олега Ситникова, который не уплатил в бюджет страны около 1 млрд рублей налогов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в пятницу.

"Как установило следствие и суд, в результате неправомерных действий фактического руководителя коммерческих организаций, направленных на необоснованное применение налоговых вычетов, с ООО "Фирма Макс" не исчислены и не уплачены в бюджет РФ налоги в общей сумме более 836 млн рублей, с ООО "Магистраль" не исчислены и не уплачены в бюджет РФ налоги в общей сумме более 245 млн рублей. <...> Приговором суда виновному назначено наказание в виде четырех лет условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Таким образом, Ситников признан виновным по ст. 199 УК РФ. Суд соединил в одно производство уголовные дела по незаконному предпринимательству с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ) и незаконной рубке возглавляемым Ситниковым предприятием лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

В пресс-службе добавили, что следствие арестовало имущество должника на сумму более 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Ситников является фактическим руководителем коммерческой организации ООО "Магистраль", а также учредителем группы компаний корпорации "Роснефтегаз" в Новом Уренгое. Обвинение ему было предъявлено в июне 2021 года.