"Известия": РКН может запретить рекламу в сервисах зарубежных IT-компаний - нарушителей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор не исключает введения запрета для российских рекламодателей на размещение объявлений в сервисах зарубежных интернет-компаний, нарушающих требования законодательства РФ. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на ведомство, которое таким образом прокомментировало неисполнение требований российского законодательства компанией Google.

По данным издания, в Роскомнадзоре допускают возможность применения к иностранным IT-компаниям "меры принуждения" в соответствии с законом "о приземлении".

"Одной из таких мер может выступать запрет на распространение рекламы на ресурсе-нарушителе, а также рекламы данной интернет-компании у сторонних рекламодателей на территории РФ", - пояснили изданию в РКН, добавив, что для "принуждения" наиболее злостных нарушителей законодательства РФ допускается также замедление скорости трафика и блокировка интернет-ресурса.

Реализация мер, связанных с запретом рекламы, возлагается на Федеральную антимонопольную службу (ФАС), решение о применении будет принимать Роскомнадзор. "Известия" направили запрос в ФАС. В российском представительстве Google отказались от комментариев, отмечает издание.

27 октября сообщалось, что РКН составил административный протокол в отношении американской IT-компании Google LLC за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). С начала 2021 года служба уже составила 16 протоколов в отношении Google за неудаление запрещенной в РФ информации.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут "в полном объеме представлять интересы головных компаний", говорится в документе. Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства, включая в качестве крайней меры возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.