МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Банковские карты "Мир" к весне 2022 года будут принимать 80% заведений Вьетнама, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам его переговоров с вице-премьером правительства Вьетнама Ле Ван Тхань.

"Сейчас около 40% соответствующей инфраструктуры этой страны принимает карты "Мир", а к весне 2022 года данный показатель планируется довести до 80%. Это сделает пребывание российских туристов во Вьетнаме более комфортным", - говорится в сообщении.

В пятницу Чернышенко и Ле Ван Тхань провели 23-е заседание межправкомиссии в онлайн-формате. Вице-премьер РФ отметил, что заседание является важным этапом подготовки к намеченному на конец 2021 года визиту в Россию президента Вьетнама. В ходе переговоров стороны, в частности, обсудили экономическое сотрудничество двух стран.

"С одной стороны, растет товарооборот - по итогам 2020 года более чем на 15% (до $5,67 млрд), за семь месяцев 2021 года - на 24% (на текущий момент - до $3,6 млрд). Однако объемы импорта из Вьетнама превышают российский экспорт. Например, в 2020 году - в два с половиной раза, за семь месяцев 2021 года - почти в три", - отметил Чернышенко. Он также обозначил проблему нехватки в настоящее время масштабных совместных проектов.

Российская сторона акцентировала внимание на барьерах, мешающих дальнейшему наращиванию российского экспорта, и заручилась поддержкой вьетнамской стороны в реализации совместных проектов в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. Стороны договорились о скорейшем завершении всех внутригосударственных процедур по проекту строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме для выхода на подписание контракта по подготовке технико-экономического обоснования проекта в начале 2022 года.

В ходе переговоров также обсуждалась совместная борьба двух стран с пандемией коронавируса. Российская сторона подтвердила готовность к поставкам вакцины "Спутник Лайт" во Вьетнам после ее регистрации в стране. Для этих целей уже зарезервировано 8 млн доз вакцины. Общий объем достигнутых соглашений о поставках препаратов "Спутник V" и "Спутник Лайт" в страну превышает 60 млн доз.