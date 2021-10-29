Мишустин отметил важность инфраструктурных проектов, которые развивает ВЭБ.РФ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ занимается "большими, серьезными" инфраструктурными проектами. Такую оценку работы госкорпорации развития предоставил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на встрече с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

"Очень важно, что ВЭБ делает очень конкретные вещи. Это большие, серьезные инфраструктурные проекты, школы, социальные объекты, предприятия, которые вы развиваете", - сказал Мишустин.

Он отметил, что правительство продолжает реформу институтов развития и перед корпорацией стоят "масштабные, серьезные задачи".

"В первую очередь, изменение основное - это нацеленность всех институтов развития на выполнение национальных целей развития, которые поставил перед нами президент России", - подчеркнул глава кабмина.

По его словам, достаточно серьезные изменения сейчас происходят в целом ряде корпораций, институтов развития. Под управление ВЭБ.РФ переданы 12 институтов развития, сформированы координационные комитеты по отраслям, которые возглавили профильные вице-премьеры, и определены соответствующие KPI, продолжил Мишустин.

Он попросил Шувалова рассказать подробности о работе и проектах корпорации.