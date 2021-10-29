В Крыму создадут более 3,5 тыс. гостиничных номеров по программе льготного кредитования

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Программа льготного кредитования для гостиничной сферы по ставке 3-5% позволит создать и обновить более 3,5 тыс. номеров в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

"Благодаря программе в Крыму будут реализованы проекты с общим объемом финансирования более 23 млрд рублей. Это позволит создать путем строительства и реконструкции более 3,5 тыс. номеров, порядка 2,5 тыс. новых рабочих мест. Программа льготного кредитования позитивно повлияет на развитие крымской экономики, будет способствовать росту благосостояния граждан, позволит создать высокооплачиваемые круглогодичные рабочие места в более чем 50 отраслях", - написал Аксенов.

Он отметил, что определены первые проекты, которые получат льготные кредиты на строительство и реконструкцию. "Благодаря новым финансовым инструментам в наш регион приходят опытные, системные инвесторы. Они создают не просто средства размещения, а "якорные" объекты, формирующие благоприятную экономическую среду для развития целого ряда отраслей на протяжении всего года. И конечно, это поможет существенно увеличить возможности для развития туризма в части создания более качественного номерного фонда", - добавил Аксенов.

Уполномоченным для реализации программы в Крыму определен системообразующий на полуострове банк РНКБ. Ранее сообщалось, что в него поступило 11 предварительных заявок на проектное и инвестиционное финансирование предприятий рекреационно-курортной отрасли на общую сумму 26 млрд рублей.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии. Тем не менее, в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году к октябрю регион принял более 8 млн человек. Как ожидается, до 2025 года турпоток вырастет до 10 млн человек в год.