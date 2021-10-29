Курорт Санья расширит программу по привлечению высококвалифицированных специалистов

САНЬЯ, 29 октября. /ТАСС/. Расположенный в южной китайской провинции Хайнань курорт Санья намерен расширить программу по привлечению высококвалифицированных кадров из других регионов Китая и зарубежных стран. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. В рамках реализации проектов свободного торгового порта на Хайнане местная администрация уделяет большое внимание подготовке и привлечению в провинцию высококвалифицированных кадров.

С апреля 2018 года курорт Санья привлек на работу более 34 тыс. квалифицированных работников, в том числе 1,6 тыс. иностранцев. Из них 2 165 человек относятся к категории высококвалифицированных специалистов.

В 2020 году в Санья нашли работу 1 336 высококвалифицированных сотрудников, разрешение на работу получили 600 иностранцев. Необходимо отметить, что около 70% высококвалифицированных кадров работают в наукограде "Ячжоувань", научно-технологическом институте Наньфань, а также в различных предприятиях в сфере здравоохранения и образования.

В текущем году курорт Санья не только не сбавил темпов по привлечению наиболее перспективных кадров, но и заметно нарастил их. Только за период с января по июль этого года здесь были трудоустроены более 13 тыс. высококвалифицированных сотрудников. За эти 7 месяцев количество приглашенных в Санья профессионалов превысило показатель всего 2020 года.

Меры поддержки

Важную роль в привлечении специалистов со всего Китая и из-за рубежа играют меры поддержки и упрощение схемы оформления. Власти Санья организовали систему "одного окна" для приема документов и упростили процедуру получения разрешений на работу и вида на жительства для высококвалифицированных иностранных специалистов.

Процесс, который раньше занимал не менее 10 дней, теперь можно завершить за 3-5 дней. При этом срок выдачи рабочих виз и регистрации ценным специалистам был сокращен до 2 суток. Подача документов возможна не только лично, но и в режиме онлайн. Кроме того, правительство предоставляет им субсидии на жилье, обеспечивает льготное страхование.

Муниципальные власти создали специальный центр по работе с иностранными гражданами: он предназначен для работы с зарубежными инвесторами и специалистами. В нем работают сотрудники, владеющие русским, английским, а также корейским языками, которые помогают иностранцам получить консультацию и оформить необходимые документы.

Сфера образования

При этом власти провинции Хайнань планируют не только привлекать специалистов, но и создать в регионе комплексную систему подготовки и обучения высококвалифицированных кадров. Как говорится в 14-м пятилетнем плане по модернизации системы образования Хайнаня на 2021-2025 годы, к завершению текущей пятилетки регион планирует увеличить число обучающихся на острове иностранных студентов до 10 тыс. человек.

Для этих целей планируется построить 15 международных школ и детских садов, а также открыть не менее трех филиалов иностранных университетов, колледжей и училищ, которые будут выпускать специалистов в сфере естественных и технических наук, сельского хозяйства, медицины и других областях. Кроме того, правительство намерено создать и продвигать бренд "Обучение на Хайнане". В рамках этой программы международный образовательный кластер будет создан и в расположенном в Санье наукограде "Ячжоувань".

Квалификационные экзамены

Для облегчения трудоустройства иностранных кадров на Хайнане власти региона принимают меры по организации допуска зарубежных граждан к китайским квалификационным экзаменам. В июле такую возможность получили иностранные инженеры-экологи. Их опыт работы, полученный за рубежом, будет автоматически приравниваться к рабочему стажу их китайских коллег.

В августе этого года сдавать квалификационные экзамены разрешили и иностранным специалистам в налоговой сфере. После прохождения теста на профессиональную пригодность и получения соответствующего сертификата они смогут трудоустроиться на должность фискального агента. Новые правила сдачи квалификационного экзамена для специалистов по налогам действуют только на территории провинции Хайнань.

Власти города Санья намерены привлекать передовые кадры в ряд стратегически важных для города отраслей. Среди них - научные исследования и инновационные разработки, туризм, образование, здравоохранение, культура, городское управление, менеджмент, международные и молодежные проекты, информационные технологии и современное сельское хозяйство.