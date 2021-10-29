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Microsoft стала самой дорогой компанией в мире

Ее капитализация составила около $2,46 трлн

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Microsoft стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией около $2,46 трлн, опередив Apple с капитализацией примерно $2,41 трлн. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу.

Стоимость акций Apple падает почти на 4% после публикации данных квартальной отчетности вечером в четверг. Объем выручки компании оказался ниже, чем средний уровень, предсказанный аналитиками. Акции Microsoft, наоборот, пошли вверх и растут примерно на 1% - ее отчетность, опубликованная ранее на этой неделе и свидетельствующая об уверенных темпах развития компании, больше понравилась инвесторам.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).

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