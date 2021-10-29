Хуснуллин: регионы ЮФО к 1 ноября представят правительству проекты по развитию округа

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Власти регионов Южного федерального округа по поручению Михаила Мишустина до 1 ноября представят правительству РФ до пяти проектов каждый с мерами, способствующими социально-экономическому развитию округа, сообщил в пятницу в Instagram заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Обсудили с главами регионов ЮФО планы по развитию округа. По поручению председателя правительства Михаила Мишустина до 1 ноября мы должны представить до 5 проектов по каждому региону. Проекты отбираются по простым критериям: рост ВРП, рост доходов населения, объем внебюджетных инвестиций в основной капитал и рост численности занятых", - написал он.

Хуснуллин уточнил, что поступило более 30 интересных предложений касательно жилищного строительства, промышленных и туристических объектов.

"Также регионы обозначили наиболее актуальные для них социально-экономические вопросы, для решения которых только лишь финансовой помощи недостаточно, а требуется командная работа профильных ведомств на федеральном уровне", - добавил зампредседателя правительства РФ.