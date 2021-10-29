Мировые суды могут оснастить средствами видео-конференц-связи

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ предложило оснастить мировые суды средствами видео-конференц-связи. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минцифры России предлагает уточнить правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов субъектов Российской Федерации для формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на судебных участках мировых судей", - пояснили ТАСС в Минцифры, комментируя документ.

Там добавили, что это позволит организовать защищенное межведомственное электронное взаимодействие, прием исковых заявлений, направляемых в электронном виде, а также обеспечить возможность участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи.

Согласно документу, после анализа результатов, достигнутых по итогам реализации субсидии в 2021 году, произведено уточнение целей реализации на 2022, 2023 и 2024 годы.

В Минцифры уточнили, что в 2022 году на судебных участках мировых судей будет осуществляться обеспечение функционирования и эксплуатации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, а также формирование необходимой инфраструктуры - средств, обеспечивающих удаленный доступ к участию в судебном заседании, которые включат в себя микрофоны, камеры и так далее.

"В 2023 и 2024 годах предполагается обеспечивать на таких судебных участках эксплуатацию защищенного межведомственного электронного взаимодействия, информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры удаленного участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи и веб-конференции, а также аудиопротоколирования хода судебного заседания", - заключили в министерстве.