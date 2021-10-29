В Дагестане намерены возродить научный центр виноградарства с собственным питомником

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют возродить научный центр по виноградарству и виноделию на базе научно-производственного объединения "Дагагровинпром" с собственным питомником для выращивания саженцев. Работа по созданию центра начнется в 2022 году, сообщил ТАСС врио заместителя председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Мы планируем возродить научно-производственное объединение "Дагагровинпром" в совхозе им. Алиева (сейчас - АО им. Алиева в поселке Мамедкала Дербентского района), которое будет заниматься наукой в виноградарстве, там же будет заложен питомник. Мы уже прорабатываем вопрос выделения земель под питомник - там нужно порядка 100-150 га, выделяем средства на оборудование. В следующем году планируем это работу начать", - сказал Абдулмуслимов.

По его словам, научный центр также будет заниматься микроклональным размножением наиболее перспективных для Дагестана сортов винограда. "Такую работу мы уже начали на площадке опытной станции - филиала Всероссийского института им. Н. И. Вавилова в Дербентском районе. Но мы хотим все это аккумулировать все это в одном месте. Мы должны клонировать, выращивать и распространять в том числе наши автохтонные сорта, приспособленные к нашим условиям, а также высокопродуктивные сорта, которые при этом приспособлены к нашему засушливому климату", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время Республике Дагестан ежегодно необходимо 3,5-4 млн саженцев винограда на закладку новых и обновление старых виноградников. При этом существующие в республике питомники способны обеспечит производство лишь порядка 1,5 млн саженцев в год.