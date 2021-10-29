Утвержден порядок ведения зарубежными IT-гигантами личных кабинетов на сайте Роскомнадзора

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила регистрации и ведения крупными зарубежными IT-компаниями, работающими на территории России, личных кабинетов на сайте Роскомнадзора. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Настоящие правила устанавливают порядок регистрации и ведения личного кабинета иностранного юридического лица <…> [или иного иностранного лица], осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории РФ, правила взаимодействия иностранных лиц с государственными органами РФ с использованием личного кабинета, а также перечень государственных органов РФ, с которыми взаимодействуют иностранные лица с использованием личного кабинета", - говорится в документе.

Как указано в правилах, личные кабинеты должны создаваться на официальном сайте Роскомнадзора, а само ведомство, в свою очередь, должно обеспечивать постоянное функционирование портала и доступ иностранных IT-компаний к их личным кабинетам.

Постановление принято сроком на шесть лет со дня его вступления в силу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.

Владельцы интернет-ресурсов, чья суточная аудитория превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут "в полном объеме представлять интересы головных компаний", говорится в документе. Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства, включая в качестве крайней меры возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.