В Табасаранском районе Дагестана в 2021 году реализуют 4 проекта по местным инициативам

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Власти Табасаранского района Дагестана в рамках регионального проекта "Местные инициативы" планируют завершить капремонт и строительство четырех социально значимых объектов. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе районной администрации.

"В этом году в рамках регионального проекта "Местные инициативы" планируем капитальный ремонт зданий - молодежного центра, спорткомплекса им. Мирзы Калукского, сельского Дома культуры села Улуз и строительство мини-футбольного поля в селе Татиль Табасаранского района", - говорится в релизе пресс-службы.

По сообщению пресс-службы, с ходом выполненных работ по капремонту молодежного центра ознакомился глава муниципалитета Магомед Курбанов.

"В ходе проверки Магомед Курбанов и сопровождающие его лица осмотрели территорию здания, обсудили с подрядчиками дальнейшие виды работ. Планируется, что в будущем здание молодежного центра будет использоваться и в качестве интерната для учащихся из сел района", - добавили в пресс-службе.

По словам руководителя района, на территории молодежного центра в перспективе запланировано строительство современной спортивной площадки.