Грузооборот транспорта в России за девять месяцев 2021 года увеличился на 5,7%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Грузооборот транспорта в России в январе - сентябре 2021 года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4 трлн 216,9 млрд тонно-километров (т/км), в августе показатель снизился на 0,9%, следует из материалов Росстата.

"В январе - сентябре 2021 года грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 4 трлн 216,9 млрд тонно-километров, в том числе железнодорожного - 1 трлн 959,7 млрд, автомобильного - 209,6 млрд, морского - 32,2 млрд, внутреннего водного - 53,5 млрд, воздушного - 6,5 млрд, трубопроводного - 1 трлн 955,3 млрд т/км", - говорится в материалах Росстата.

В сентябре этого года грузооборот транспорта увеличился на 5,1% к сентябрю прошлого года.

При этом грузооборот железнодорожного транспорта в сентябре увеличился на 2,4% в годовом выражении - до 217,1 млрд т/км и сократился на 1,9% по сравнению с августом текущего года. В январе - сентябре 2021 года грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 4,4%.

Грузооборот автомобильного транспорта в сентябре снизился на 0,4% к сентябрю 2020 года - до 25,3 млрд т/км и на 0,8% к августу текущего года. За январь - сентябрь 2021 года показатель увеличился на 4,9% по сравнению с показателем января - сентября предыдущего года.

Грузооборот морского транспорта в сентябре этого года составил 5,2 млрд т/км, что на 12% больше показателя сентября прошлого года, и на 28,3% меньше результата августа 2021 года. За январь - сентябрь 2021 года грузооборот увеличился на 5,9% по сравнению с показателем января - сентября предыдущего года.

Результат по внутреннему водному транспорту в сентябре 2021 года составил 8,6 млрд т/км, что на 3,3% больше показателя сентября 2020 года, но на 3,2% меньше показателя в августе 2021 года. За январь - сентябрь 2021 года грузооборот водного транспорта вырос на 1% по сравнению с показателем января - сентября предыдущего года.