Законопроект об освобождении банков от отчетности по МСФО внесли в Госдуму

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Законопроект, предлагающий освободить банки от отчетности по МСФО, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает освобождение кредитных организаций (кроме центрального контрагента и центрального депозитария) и некредитных финансовых организаций от составления индивидуальной финансовой отчетности согласно МСФО. Поскольку для таких организаций составление индивидуально финансовой отчетности по МСФО и в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (которые основаны на МСФО) приводит "к высоким и необоснованным затратам на подготовку, аудит и раскрытие дублирующей отчетности", говорится в пояснительной записке.

Кроме того, документ предусматривает, что идентификация бенефициарных владельцев - клиентов банков не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся: органами госвласти, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, госкорпорациями или организациями, в которых РФ, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале; эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень ЦБ РФ.

Также законопроект предполагает, что организаторы торговли освобождаются от резервного копирования информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов, в те дни, когда торги не проводятся либо изменения в реестры не вносились, поскольку это приводит к увеличению на 30% риска возникновения сбоя в процессе резервного копирования и восстановления, а также ведет к нерациональному использованию емкости системы хранения данных. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, освобождаются от обязанности документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

"Законопроект нацелен на актуализацию требований федеральных законов Российской Федерации, регулирующих деятельность на финансовом рынке, направленную на оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финансового рынка", - указывают авторы документа.