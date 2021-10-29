Власти РФ с 15 ноября начнут выплаты грантов для поддержки МСП в условиях ограничений

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Малые и средние предприятия (МСП), а также социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) с 1 ноября могут подать заявки на получение грантов в размере МРОТ на одного сотрудника, выплаты по ним начнутся 15 ноября. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в пятницу сайт правительства.

"Подача заявлений стартует 1 ноября, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года. В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты", - отмечается в сообщении.

В правительстве уточнили, что речь идет о единовременных выплатах из расчета "один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней".